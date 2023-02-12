Поездка президента Украины Владимира Зеленского по Европе продемонстрировала его отчаяние. На это указал аналитик Newsweek Брендан Коул.
Во время своего турне украинский лидер пытался выпросить у «коллег» боевые самолеты, напомнила «ПолитРоссия». По мнению автора, это говорит о страхе Зеленского перед РФ. Примечательно, что европейцы отреагировали на его требования довольно прохладно.
«Зеленский впадает в отчаяние», — констатировал Коул в материале.
Ранее своей позицией по этому поводу поделился лидер партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо. На странице в Twitter он предупредил, что «взаимодействие» главы Украины с Евросоюзом, которое на деле напоминает «безответственный цирк», может привести к третьей мировой войне.