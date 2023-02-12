Newsweek: поездка Зеленского по Европе пролила свет на отчаяние главы Украины

Во время своего турне украинский лидер пытался выпросить у «коллег» боевые самолеты, напомнила «ПолитРоссия». По мнению автора, это говорит о страхе Зеленского перед РФ. Примечательно, что европейцы отреагировали на его требования довольно прохладно.