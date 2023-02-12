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Newsweek: поездка Зеленского по Европе пролила свет на отчаяние главы Украины

Политика
Newsweek: поездка Зеленского по Европе пролила свет на отчаяние главы Украины

Поездка президента Украины Владимира Зеленского по Европе продемонстрировала его отчаяние. На это указал аналитик Newsweek Брендан Коул.

Во время своего турне украинский лидер пытался выпросить у «коллег» боевые самолеты, напомнила «ПолитРоссия». По мнению автора, это говорит о страхе Зеленского перед РФ. Примечательно, что европейцы отреагировали на его требования довольно прохладно.

«Зеленский впадает в отчаяние», — констатировал Коул в материале.

Ранее своей позицией по этому поводу поделился лидер партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо. На странице в Twitter он предупредил, что «взаимодействие» главы Украины с Евросоюзом, которое на деле напоминает «безответственный цирк», может привести к третьей мировой войне.

#Newsweek #коул #Украина #зеленский #европа

Трансляция медиагруппы "Патриот"