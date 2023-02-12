Глава «Фонда борьбы с репрессиями» Мира Тэрада приняла участие в программе «Правозащитники» на радио Sputnik и поделилась экспертным мнением по вопросу обмена россиян, находящихся в тюрьмах США.
Один из первых вопросов, прозвучавших в студии, поступил от журналистки Евы Меркачевой. Она поинтересовалась у правозащитницы, есть ли какие-либо сведениях о тех, кого необходимо освободить из заключения в американских тюрьмах в первую очередь.
«Каждый из этих людей нуждается в скорейшем возвращении домой, потому что здесь их любят, здесь их ждут, у всех очень тяжелые ситуации», — ответила Мира Тэрада.
Правозащитница напомнила об истории Александра Винника, который отсидел во Франции, Греции и был похищен представителями США. В России у него остались пожилая мать и двое дете. Его супруга на фоне происходящих событий заболела и скончалась, в результате чего дети остались без обоих родителей, отметила Тэрада.
«Я считаю, что это один из тех случаев, когда его необходимо возвращать, потому что дети растут без родителей, у детей стресс, его арестовали при детях», — добавила правозащитница.
Необходимо всех российских заключенных возвращать домой. Отбытие срока в другой стране с чужими языком, религией, менталитетом — это несоразмерное наказание, заявила правозащитница.