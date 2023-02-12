Мира Тэрада приняла участие в программе «Правозащитники» на радио Sputnik

Правозащитница напомнила об истории Александра Винника, который отсидел во Франции, Греции и был похищен представителями США. В России у него остались пожилая мать и двое дете. Его супруга на фоне происходящих событий заболела и скончалась, в результате чего дети остались без обоих родителей, отметила Тэрада.