Депутат Госдумы Шеремет уличил Запад в попытке подтолкнуть мир к апокалипсису

Запад толкает мир в смертельной опасности с помощью поставок оружия Украине. Такое мнение выразил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.
Политик прокомментировал заявления некоторых мировых лидеров о готовности предоставить Киеву дальнобойные ракеты. По его словам, Соединенные Штаты и Великобритания пытаются открыть ящик Пандоры.
«Толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет», – сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат добавил, что Запад рассчитывает на победу в связи с помощью Киеву. Однако этого не произойдет. По его словам, наступило время, когда мировые лидеры должны взвешенно действовать в международных вопросах.