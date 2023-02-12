Эксперт Михайлов рассказал, как ВСУ будут использовать обещанные Западом танки

Михайлов отметил, что танки НАТО не подходят для боевых действий на Украине, при этом ВСУ требуется гораздо больше боевых машин, чем пообещали западные страны, чтобы их присутствие ощущалось на поле боя. Поэтому, подчеркнул эксперт, ожидания Киева от западной техники серьезно завышены.