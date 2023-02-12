Эксперт Михайлов рассказал, как ВСУ будут использовать обещанные Западом танки

Обещанные Киеву западные танки не появятся на поле боя. Их будут использовать для съемок пропагандистских роликов с целью поднятия боевого духа военнослужащих и населения, уверен военный эксперт Александр Михайлов.
«Я считаю, что пробные партии не доедут до линии фронта. Их будут беречь, пока не начнутся серьезные поставки. Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок», — заявил он.
Михайлов отметил, что танки НАТО не подходят для боевых действий на Украине, при этом ВСУ требуется гораздо больше боевых машин, чем пообещали западные страны, чтобы их присутствие ощущалось на поле боя. Поэтому, подчеркнул эксперт, ожидания Киева от западной техники серьезно завышены.