Лидер Польши Дуда вспомнил о словах Зеленского перед началом СВО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом СВО усомнился, что сможет еще раз увидеть лидера Польши Анджея Дуду. Об этом сообщили в издании Figaro.
Польский президент вспомнил слова Зеленского перед началом спецоперации на Украине. Дуда назвал выражение коллеги памятным. Зеленский отметил, что его страна будет сопротивляться до «последней капли крови».
Анджей Дуда добавил, что они с украинским лидером подружились незадолго до начала СВО.
Ранее польский лидер признал, что Россия вскоре одержит победу в рамках спецоперации. Дуда подчеркнул, что такой исход следует предотвратить и необходимо «срочное решение».