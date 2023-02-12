American Thinker: показатели IQ у американских студентов неустанно снижаются

Специалист GSS разделили результаты исследования на три группы. Они отдельно рассмотрели показатели абитуриентов, бакалавров и магистрантов. Также они сравнили степень деградации по десятилетиям, начиная с 1960 годов. У абитуриентов прошлых лет IQ составлял в среднем 99,3, а у современных — 93,5. Такой же спад заметен у бакалавров — 113,3 и 100,4 соответственно, а у магистрантов — 114 и 105,8.