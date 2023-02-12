Пригожин подчеркнул готовность ЧВК «Вагнер» самостоятельно взять Бахмут

Населенный пункт Красная Гора 12 февраля был взят штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер», сообщил предприниматель Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что это произошло исключительно усилиями «музыкантов».
Таким образом бизнесмен сослался на распространившиеся сообщения, согласно которым в боях за Соледар участвовали и другие подразделения, кроме «Вагнера». Безусловно, бойцам это было очень неприятно, пояснил Пригожин.
«Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК "Вагнер", которые и возьмут Бахмут», — цитирует его пресс-служба компании «Конкорд».
Свои комментарии к данной ситуации Пригожин записал в формате аудиосообщения.
Предприниматель заявил, что никогда не будет говорить о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на тех позициях, где их нет. Поэтому он назвал информацию о взятии «музыкантами» Угледара не соответствующей действительности.