Аналитик Кожухова предсказала сдержанное снижение весной курса рубля к основным валютам

Курс российской валюты весной будет сдержанно снижаться против доллара, евро и юаня. Факторами ослабления рубля окажутся рост дефицита государственного бюджета, неопределенность с поступлениями от продажи нефти и общее состояние экономики страны, пояснила в интервью агентству «Прайм» аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
На фоне указанных причин при умеренно негативном сценарии доллар может стремиться к курсу в диапазоне 78–81 рубля, евро подорожает до 85–88 рублей, а курс китайского юаня поднимется до 11,50–12 рублей.
Ослабление нацвалюты выгодно экспортерам, поэтому власти вряд ли будут предпринимать меры по поддержанию дорогого рубля при отсутствии его аномальных движений. Кроме того, она призвала не списывать со счетов геополитическую неопределенность, поскольку в случае обострения ситуации рубль почти наверняка захлестнет волна новых продаж, отметила Кожухова.