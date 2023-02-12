Аналитик Кожухова предсказала сдержанное снижение весной курса рубля к основным валютам

Ослабление нацвалюты выгодно экспортерам, поэтому власти вряд ли будут предпринимать меры по поддержанию дорогого рубля при отсутствии его аномальных движений. Кроме того, она призвала не списывать со счетов геополитическую неопределенность, поскольку в случае обострения ситуации рубль почти наверняка захлестнет волна новых продаж, отметила Кожухова.