Добровольцы из Башкирии спасли целую семью из-под завалов в турецком Кахраманмараше

Башкирские спасатели, добровольно отправившиеся в Турцию для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, обнаружили под завалами семью из трех человек. Под обломками родители и их ребенок провели в общей сложности шесть дней.
«При разборе завалов мы проделали небольшой лаз и оттуда послышались голоса, — поделился один из спасателей-добровольцев. — Затем совместно с турецкими спасателями нами были извлечены муж, жена и ребенок. Они переданы медикам и доставлены в больницу».
Мужчина добавил, что это событие не может не радовать, поскольку повышает вероятность найти под завалами других людей, нуждающихся в помощи, даже спустя столько дней. Глава Башкирии Радий Хабиров высоко оценил работу спасательного отряда.
«Наши парни, добровольцы-спасатели, работают. И если даже они спасли одного человека, мы будем понимать — все не зря! Работайте, братья!» — написал он в Telegram-канале.
Ранее Хабиров поручил направить в Турцию отряд из 25 добровольцев-спасателей — все они ранее находились в официальных отпусках, но решили выехать на место трагедии. Как сообщили в республиканском госкомитете по ЧС, специалисты разгребают завалы в городе Кахраманмараш.
«В традициях Башкортостана всегда было поддерживать и выручать из беды тех, кто в этом нуждается. Обладая необходимыми компетенциями для таких случаев, наши спасатели-добровольцы взяли отпуска и выехали на помощь пострадавшим», — подчеркнул Хабиров.
Помимо этого, власти Башкирии отправили в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи, в частности, палатки, одеяла, детские вещи и питание. В сборе всего необходимого участвовали местные жители, предприятия и представители бизнеса.
В ночь на 6 февраля близ границы Турции и Сирии произошло мощнейшее за последние годы землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Согласно последним данным, число жертв в Турции превысило 20 тыс. человек, еще более 80 тыс. пострадали. В Сирии погибли 3553 жителя.