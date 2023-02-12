Добровольцы из Башкирии спасли целую семью из-под завалов в турецком Кахраманмараше

Ранее Хабиров поручил направить в Турцию отряд из 25 добровольцев-спасателей — все они ранее находились в официальных отпусках, но решили выехать на место трагедии. Как сообщили в республиканском госкомитете по ЧС, специалисты разгребают завалы в городе Кахраманмараш.