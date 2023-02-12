Чешский курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия из-за отсутствия российских туристов

Отели, куда раньше массово приезжали российские туристы, постепенно закрываются. То же самое касается и санаториев, которым тяжело найти новых клиентов. Трудности испытывают и владельцы магазинов, где продают предметы роскоши. Сейчас власти Карловых Вар запустили кампанию, нацеленную на привлечение российских туристов, давно живущих за границей.