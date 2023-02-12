Чешский курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия из-за отсутствия российских туристов

Живущий за счет туризма чешский курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия. Подробности узнали СМИ.
Местные бизнесмены терпят существенные убытки из-за оттока российских путешественников. Последние составляли основную часть туристического потока в Карловы Вары. Приезжим из других стран не под силу заменить россиян на чешском курорте.
«Если мы не найдем новых, курортное дело вообще умрет», — отметила мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова, пишет издание Aktualne.
Отели, куда раньше массово приезжали российские туристы, постепенно закрываются. То же самое касается и санаториев, которым тяжело найти новых клиентов. Трудности испытывают и владельцы магазинов, где продают предметы роскоши. Сейчас власти Карловых Вар запустили кампанию, нацеленную на привлечение российских туристов, давно живущих за границей.