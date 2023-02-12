Импорт сигарет в Россию по итогам 2022 года упал на 6% из-за снижения потребления

Отчетность одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International свидетельствует о сокращении поставок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию по итогам прошлого года на 6%, до 64,693 млрд единиц. Опрошенные РИА Новости эксперты связали это со снижением потребления таких товаров в стране.
По словам владельца табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгения Федотова, тенденция на уменьшение объема ввоза табачной продукции говорит об общем сокращении спроса на сигареты и стики в РФ. Кроме того, падение в прошлом году отмечалось и по другим категориям этого сектора.
Сложившаяся ситуация объясняется, во-первых, снижением реальных доходов населения, во-вторых, ростом контрабанды и контрафакта по некоторым наименованиям, уточнил эксперт. Между тем президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев назвал падение рынка на 6% обычным годовым показателем.