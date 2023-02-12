Импорт сигарет в Россию по итогам 2022 года упал на 6% из-за снижения потребления

Отчетность одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International свидетельствует о сокращении поставок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию по итогам прошлого года на 6%, до 64,693 млрд единиц. Опрошенные РИА Новости эксперты связали это со снижением потребления таких товаров в стране.