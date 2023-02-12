Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала февраля

Прошедшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала февраля. Температура воздуха опустилась до минус 10,2 градуса.
Температурные качели продолжают терзать петербуржцев. Вечером 11 февраля в городе еще была плюсовая температура, но уже через несколько часов столбики термометров опустились на целых десять делений.
«И это при том, что максимум вчерашнего дня был в зоне положительных температур — 0,1 градуса, и уже поздним вечером сегодня в город на Неве вновь вернутся оттепели... Вот такие "температурные качели"», — написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Подобная резкая смена температуры приводит к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. Петербургские коммунальщики и губернатор Александр Беглов халатно относятся к уборке снега и льда с улиц, поэтому горожане часто травмируются.