Венгрия намерена учитывать определяющий характер российской экономики в мире

Экономика России является одной из определяющих в мире, подчеркнула президент Венгрии Каталин Новак в интервью изданию Portfolio.
По ее словам, необходимо учитывать, что РФ была, есть и продолжит поддерживать тесные связи со странами за пределами западного мира. При этом Новак указала, что Москва не являлась самым важным партнером Будапешта и уже не станет им в дальнейшем. К тому же республика активно пытается снизить зависимость от российских энергоносителей.
Хотя Венгрия намерена вернуться к прагматичному сотрудничеству с США и Китаем, она также должна думать, как будут развиваться отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе, добавила глава государства.