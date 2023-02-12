Венгрия намерена учитывать определяющий характер российской экономики в мире

По ее словам, необходимо учитывать, что РФ была, есть и продолжит поддерживать тесные связи со странами за пределами западного мира. При этом Новак указала, что Москва не являлась самым важным партнером Будапешта и уже не станет им в дальнейшем. К тому же республика активно пытается снизить зависимость от российских энергоносителей.