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Зеленский рассказал о страхе некоторых мировых лидеров перед Украиной

Политика
Зеленский рассказал о страхе некоторых мировых лидеров перед Украиной

Некоторые мировые лидеры пессимистично настроены в отношении Украины, но в то же время боятся ее. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на инвестиционном саммите.

По словам главы государства, Киев рассчитывает на присоединение к Евросоюзу уже через два года, а к НАТО — после завершения российской спецоперации. Но в то же время есть страны, которые считают, что Украине потребуется десять лет для вступления в ЕС.

«Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины во время выступления в британском парламенте призвал Запад передать истребители для ВСУ.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"