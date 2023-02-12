Зеленский рассказал о страхе некоторых мировых лидеров перед Украиной

Некоторые мировые лидеры пессимистично настроены в отношении Украины, но в то же время боятся ее. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на инвестиционном саммите.
По словам главы государства, Киев рассчитывает на присоединение к Евросоюзу уже через два года, а к НАТО — после завершения российской спецоперации. Но в то же время есть страны, которые считают, что Украине потребуется десять лет для вступления в ЕС.
«Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины во время выступления в британском парламенте призвал Запад передать истребители для ВСУ.