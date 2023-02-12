Россиянин Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Волкановски на UFC 284

Австралиец Александр Волкановски потерпел поражение от россиянина Ислама Махачева в главном поединке турнира UFC 284 в Перте.
Российский боец Ислам Махачев 12 февраля впервые в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Спортсмен из РФ единогласным решением судей победил Александра Волкановски в поединке, который прошел все пять раундов.
Махачев выиграл 12-й бой в UFC. Он установил рекорд по продолжительности победной серии в промоушене. Примечательно, что поединок с 34-летним Волкановски стал для Махачева первым, когда в его углу не было экс-чемпиона UFC в легком дивизионе и соотечественника бойца Хабиба Нурмагомедова.