Россиянин Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Волкановски на UFC 284

Махачев выиграл 12-й бой в UFC. Он установил рекорд по продолжительности победной серии в промоушене. Примечательно, что поединок с 34-летним Волкановски стал для Махачева первым, когда в его углу не было экс-чемпиона UFC в легком дивизионе и соотечественника бойца Хабиба Нурмагомедова.