The Daily Telegraph: французы выступили за репатриацию останков Наполеона III из Англии

Во Франции идет кампания по репатриации останков императора Наполеона III из Англии. На это обратили внимание колумнисты The Daily Telegraph.
По их информации, французы уже направили петицию с требованием перенести останки монарха в церковь Святого Августина, расположенную в Париже. Вице-спикер сената Роже Каручи в свою очередь выступил за официальное обращение к правительству Британии по этому поводу.
«Вполне логично для истории страны, что ее лидеры — а Наполеон III был императором 18 лет — должны быть погребены во Франции», — объяснил он.
Напомним, что Пятую республику продолжают сотрясать акции против пенсионной реформы. По данным BFMTV, на выступления вышли 963 тысячи человек. В профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» уточнили, что в протестах участвовали больше двух миллионов граждан.