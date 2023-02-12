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Американский политик Барака уличил США в попытке ослабить ФРГ на фоне украинского кризиса

Политика
Американский политик Барака уличил США в попытке ослабить ФРГ на фоне украинского кризиса

Вторая задача по значимости для США в конфликте на Украине является ослабление Германии. Такое мнение выразил экс-кандидат на пост вице-президента Аджаму Барака.

Американский политик прокомментировал информацию о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». Соответствующую запись он опубликовал в Twitter.

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», – считает Барака.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расследование журналиста Сеймура Херша о ЧП на «Северных потоках». По ее словам, НАТО следует созвать экстренный саммит по этому вопросу.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"