Министры обороны Украины и США поговорили о приоритетах заседания группы по помощи ВСУ

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Во время беседы они обсудили приоритеты заседания контактной группы по помощи Киеву.
Саммит состоится на следующей неделе в Брюсселе. Контактная группа была создана США совместно с союзниками. Как следует из опубликованного заявления Пентагона, Остин и Резников обсудили поставки систем противовоздушной обороны и артиллерии.
Помимо этого, во время переговоров министры обороны Соединенных Штатов и Украины обсудили ситуацию в зоне боевых действий. Других подробностей их диалога не сообщается.