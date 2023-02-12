Telegraph: Великобритания хочет развивать свою военную промышленность на Украине

Лондон и Киев намерены заключать договор о производстве британского оружия на территории Украины. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Сотрудничество может повлиять на укрепление взаимоотношений между странами. Кроме того, Украина получит возможность для углубления связей с НАТО. По данным материала, высокопоставленные чиновники из оборонно-промышленного комплекса уже ведут активные переговоры на эту тему.
Как отметили источники газеты, тему создания военных предприятий на Украине обсуждают и другие страны. Но Великобритания намерена первой подписать соответствующий контракт. Другие собеседники утверждают, что соглашения могут усугубить конфликт на территории страны.