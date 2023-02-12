Telegraph: Великобритания хочет развивать свою военную промышленность на Украине

Сотрудничество может повлиять на укрепление взаимоотношений между странами. Кроме того, Украина получит возможность для углубления связей с НАТО. По данным материала, высокопоставленные чиновники из оборонно-промышленного комплекса уже ведут активные переговоры на эту тему.