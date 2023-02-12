Российские войска применили БПЛА для зачистки позиций украинских боевиков в ДНР

Бойцы первой Славянской бригады применили беспилотный летательный аппарат для зачистки позиций украинских войск в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом передает корреспондент РИА Новости.
Опубликованные кадры демонстрируют, как работает оператор российского БПЛА. С помощью дрона он осматривает позиции, оставленные украинскими боевиками. Обнаружив окопы и блиндажи противника, оператор сбрасывает снаряды для выявления или ликвидации оставшихся сил врага.
Вместе с этим бойцы разведывательных подразделений Западного военного округа продолжают наступление на Кременском направлении в Луганской Народной Республике. Им удалось отбить два опорных пункта противника.