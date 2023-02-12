DPA: Столтенберг планирует закончить службу на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен оставить свой пост в текущем году. Об этом говорится в материале агентства DPA.
Мандат Столтенберга будет действовать до сентября текущего года. Однако, как сообщила СМИ официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, генсек не собирается продлевать срок своих полномочий.
«У него (Столтенберга) нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — подчеркнула Лунгеску в беседе с агентством.
Авторы публикации напомнили, что в общей сложности Столтенберг продлевал срок своих полномочий уже три раза. Всего он находится на посту генсека НАТО практически девять лет.