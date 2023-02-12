Newsweek: обстоятельства не позволят Украине получить истребители в обозримом будущем

Украина столкнется с многими проблемами в попытке получить боевую авиацию стран НАТО. Об этом пишет издание Newsweek.
Журналисты газеты опросили экспертов и выяснили, что ряд стран даже не может определиться с типом боевой авиации для передачи Украине. При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон возьмет на себя обязательства оп обучению украинских пилотов без привязки к какой-либо модели.
Автор материала напомнил об особенностях британской программы обучения пилотов. Согласно полученным данным, на это уходит очень много времени, а сама Великобритания, вероятно, не сможет подготовить всех украинских летчиков.
Главным же опасением со стороны стран Запада является потенциальная эскалация. Издание пишет, что истребители Украина может использовать для ударов по территории России.