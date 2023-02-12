Newsweek: обстоятельства не позволят Украине получить истребители в обозримом будущем

Журналисты газеты опросили экспертов и выяснили, что ряд стран даже не может определиться с типом боевой авиации для передачи Украине. При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон возьмет на себя обязательства оп обучению украинских пилотов без привязки к какой-либо модели.