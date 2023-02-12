Сбитый над Канадой объект оказался беспилотником

Объект, который сбили над воздушным пространством Канады, оказался беспилотным. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Изначально объект был обнаружен 10 февраля, отметили власти США. В этот день беспилотник появился над территорией Аляски, однако власти приняли решение продолжить наблюдение за перемещением аппарата.
В Белом доме также уточнили, что специалисты из ФБР будут работать над изучением обломков. К исследованию объекта также привлекут канадских экспертов. Какой стране принадлежал беспилотник, до сих пор не уточняется.
О ликвидации объекта в небе над Канадой сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. По словам политика, беспилотник ликвидировал американский истребитель F-22.