Фактов, доказывающих причастность США к терактам на «Северных потоках», было обнародовано огромное количество, однако НАТО так и не созвала экстренный саммит. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о взрывах на газопроводах. В своей статье он предоставил доказательства участия Вашингтоне в подготовке и реализации теракта.
«Ну, что? Где натовские специалисты по "новичкам" и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них "хайли-лайкли" есть факты?» — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что в своих обвинения США никогда не предъявляли реальных фактов. В данной же ситуации улик «хоть отбавляй», однако решение о созыве саммита до сих пор не принято.