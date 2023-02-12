NORAD зафиксировало неопознанный воздушный объект в небе над Канадой

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заметило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Об этом говорится в заявлении NORAD.
Принадлежность зонда пока не установлена. Других подробностей руководство NORAD пока не сообщает.
«Обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия)», — добавили представители командования в беседе с РИА Новости.
Как отметил телеканал Global News, NORAD ведет слежку за «одним или двумя» воздушными объектами. Источники издания допускают, что это могут оказаться аэростаты-шпионы.