Вооруженные силы Украины теряют своих лучших бойцов под Артемовском. Такое заявление сделал бывший командир нацбатальона «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин.
По его словам, положение украинских войск вокруг населенного пункта усложняется с каждым днем. Жорин подчеркнул, что на указанном направлении идут «очень тяжелые бои» практически за каждое здание. Он уверен, что потери Украины не компенсируют никакие западные танки и самолеты.
Известно, что на Артемовском направлении работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» с начала спецоперации хорошо проявили себя в боях за Попасную, Соледар и другие населенные пункты.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация