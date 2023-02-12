Бывший командир «Азова» Жорин заявил, что ВСУ теряют лучших бойцов под Артемовском

По его словам, положение украинских войск вокруг населенного пункта усложняется с каждым днем. Жорин подчеркнул, что на указанном направлении идут «очень тяжелые бои» практически за каждое здание. Он уверен, что потери Украины не компенсируют никакие западные танки и самолеты.

