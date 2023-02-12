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Бывший командир «Азова» Жорин заявил, что ВСУ теряют лучших бойцов под Артемовском

Армия
Бывший командир «Азова» Жорин заявил, что ВСУ теряют лучших бойцов под Артемовском

Вооруженные силы Украины теряют своих лучших бойцов под Артемовском. Такое заявление сделал бывший командир нацбатальона «Азов»✱ (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин.

По его словам, положение украинских войск вокруг населенного пункта усложняется с каждым днем. Жорин подчеркнул, что на указанном направлении идут «очень тяжелые бои» практически за каждое здание. Он уверен, что потери Украины не компенсируют никакие западные танки и самолеты.

Известно, что на Артемовском направлении работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». «Музыканты» с начала спецоперации хорошо проявили себя в боях за Попасную, Соледар и другие населенные пункты.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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Трансляция медиагруппы "Патриот"