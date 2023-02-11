Зеленский включил в состав СНБО нового министра внутренних дел Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), включив туда нового главу МВД Игоря Клименко. Об этом свидетельствует свежий указ главы государства.
Зеленский постановил ввести министра внутренних дел Клименко в персональный состав СНБО. Согласно указу, членство экс-главы МВД Дениса Монастырского было прекращено. Он погиб при крушении вертолета в Киевской области в прошлом месяце.
Кроме того, в персональный состав СНБО включен председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. С июля 2022 года он исполнял обязанности главы ведомства, а в минувший вторник был утвержден на новую должность после голосования в парламенте.