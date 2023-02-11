Германия начнет обучать ВСУ управлению танками Leopard 2 на следующей неделе

Украинские военнослужащие приступят к обучению по управлению танками Leopard 2 в Германии в середине следующей недели. В страну уже прибыли первые группы ВСУ, пишет издание Der Spiegel.
По информации источников портала, обучение состоится на военном полигоне в городе Мунстер. В настоящий момент там проходят курсы по управлению боевыми машинами пехоты Marder.
Немецкие власти решили предоставить военнослужащим «ускоренную программу». Курсы продлятся не более восьми недель и включат в себя лишь базовые навыки обращения с танками Leopard 2 и Marder.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Украине передать первый батальон танков Leopard 2 до конца апреля 2023 год.