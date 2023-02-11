Дуда посчитал «серьезным и непростым» вопрос передачи Польшей истребителей F-16 Украине

Передача Украине истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Польши, является серьезным и непростым вопросом для Варшавы. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда.
Глава государства отметил, что это касается любого количества данных самолетов. По словам Дуды, в общей сложности Польша имеет менее 50 истребителей F-16. В связи с этим потеря даже небольшого количества воздушной техники будет «серьезной проблемой» для страны.
«Сегодня решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», — заявил Дуда в интервью BBC.
По мнению польского президента, решение об отправке современных военных самолетов на Украину должно быть «совместным» для всех союзников НАТО. Дуда напомнил, что истребители требуют профессионального обслуживания. Это добавляет определенные трудности.