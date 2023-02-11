Общероссийские меры поддержки аграриев распространят на ДНР

Власти Донецкой Народной Республики намерены распространить общероссийские меры поддержки на местных аграриев. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин побывал на предприятии «Гринхаус фарминг», где выращиваются томаты. Вместе с руководством он обсудил меры поддержки, в том числе, пересмотр цен на газ.
«В республике нужно расширять тепличные хозяйства, сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас — потенциал для этого есть», — сообщил Пушилин.
Политик отметил, что в будущем томаты от данного производителя могут пойти на экспорт. Как считает руководство предприятия, в текущем году удастся получить не менее 150 тонн урожая.