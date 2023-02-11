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Общероссийские меры поддержки аграриев распространят на ДНР

Общество
Общероссийские меры поддержки аграриев распространят на ДНР

Власти Донецкой Народной Республики намерены распространить общероссийские меры поддержки на местных аграриев. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин побывал на предприятии «Гринхаус фарминг», где выращиваются томаты. Вместе с руководством он обсудил меры поддержки, в том числе, пересмотр цен на газ.

«В республике нужно расширять тепличные хозяйства, сейчас изучаем меры поддержки аграриев, которые есть в регионах Российской Федерации. Будем применять и у нас — потенциал для этого есть», — сообщил Пушилин.

Политик отметил, что в будущем томаты от данного производителя могут пойти на экспорт. Как считает руководство предприятия, в текущем году удастся получить не менее 150 тонн урожая.

#днр #пушилин #меры поддержки #аграрный сектор

Трансляция медиагруппы "Патриот"