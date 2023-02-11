«Годы гражданской войны». Экс-нардеп Кива рассказал, что ждет Украину после СВО

Запад никогда не оставит Украину и будет использовать любую возможность для того, чтобы подорвать, дестабилизировать и нанести ущерб, полагает экс-парламентарий. Неспокойной ситуацию сделают и огромное количество вооружений на территории страны, и «взбудораженное, озлобленное общество», которое «не сразу успокоится».