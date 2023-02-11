«Годы гражданской войны». Экс-нардеп Кива рассказал, что ждет Украину после СВО

Украину после освобождения от националистического киевского режима будет еще «года три трясти гражданской войной». Об этом заявил бывший народный депутат Верховной рады Илья Кива.
Запад никогда не оставит Украину и будет использовать любую возможность для того, чтобы подорвать, дестабилизировать и нанести ущерб, полагает экс-парламентарий. Неспокойной ситуацию сделают и огромное количество вооружений на территории страны, и «взбудораженное, озлобленное общество», которое «не сразу успокоится».
«Для того, чтобы контролировать ситуацию [на Украине], нужны жесткие военные администрации, военная полиция, силовики у власти, которые смогут стабилизировать и привести общество к нормальной жизни, вернуть закон и порядок на украинскую землю», – заявил Кива в Telegram.
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