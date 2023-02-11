Темой совещания Зеленского с силовиками стало усиление госинститутов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поднял на обсуждение с силовиками и правоохранителями усиление государственных институтов. Он рассказал об этом подписчикам личного Telegram-канала.
Украинский лидер заверил, что страна будет и дальше вести работу по модернизации институтов и проходящих в них процессов. Помимо этого, он предупредил о предстоящих решениях по линии Совета нацбезопасности и обороны.
«Тематика (совещаний — Прим. ред.) — усиление государственных институтов Украины, защита этих институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность», — добавил Зеленский в ходе видеообращения.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо негативно оценил поддержку Украины со стороны коллективного Запада. По его мнению, таким образом западные страны пытаются нормализовать нацизм. Политик добавил соответствующий пост в свои соцсети.