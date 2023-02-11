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Перенджиев: бронетехнику НАТО на Украине готовы встретить российские «охотники на танки»

Армия
Перенджиев: бронетехнику НАТО на Украине готовы встретить российские «охотники на танки»

Страны НАТО были предупреждены Россией, что даже 300 новых танков на Украине «погоды не сделают». Эксперт Александр Перенджиев объяснил, чем ВС РФ ответят на поставку западной бронетехники.

В разговоре с «Народными новостями» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что за год спецоперации в рядах ВС РФ уже образовались отряды «охотников на танки». Их бойцы с нетерпением ждут появления на Украине немецких Leopard и американских Abrams.

«У нас есть в первую очередь такие средства, как сами танки. Во-вторых, боевые машины поддержки танков «Терминатор», они также эффективны. В-третьих, мы можем уничтожать с помощью артиллерии эти танки», — перечислил все средства Перенджиев.

Отдельной строкой эксперт напомнил, что у военных есть еще и авиация и противотанковые зенитные ракетные комплекты.

#перенджиев #нато #Украина

Трансляция медиагруппы "Патриот"