Страны НАТО были предупреждены Россией, что даже 300 новых танков на Украине «погоды не сделают». Эксперт Александр Перенджиев объяснил, чем ВС РФ ответят на поставку западной бронетехники.
В разговоре с «Народными новостями» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что за год спецоперации в рядах ВС РФ уже образовались отряды «охотников на танки». Их бойцы с нетерпением ждут появления на Украине немецких Leopard и американских Abrams.
«У нас есть в первую очередь такие средства, как сами танки. Во-вторых, боевые машины поддержки танков «Терминатор», они также эффективны. В-третьих, мы можем уничтожать с помощью артиллерии эти танки», — перечислил все средства Перенджиев.
Отдельной строкой эксперт напомнил, что у военных есть еще и авиация и противотанковые зенитные ракетные комплекты.