Перенджиев: бронетехнику НАТО на Украине готовы встретить российские «охотники на танки»

В разговоре с «Народными новостями» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что за год спецоперации в рядах ВС РФ уже образовались отряды «охотников на танки». Их бойцы с нетерпением ждут появления на Украине немецких Leopard и американских Abrams.