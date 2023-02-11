«Майдан в Париже». Французы протестуют против правительства

Третью неделю во французских городах проходят многотысячные протесты против пенсионной реформы. Ситуация накаляется: демонстранты жгут покрышки и разбивают витрины магазинов, а полиция применяет слезоточивый газ.
По данным межпрофсоюзной организации, в Тулузе вышли протестовать больше 100 тысяч человек, в Марселе — около 140 тысяч протестующих. В Париже демонстрация оказалась массовой, собрав более 500 тысяч участников – произошли столкновения с полицией, отмечает BFMTV.
Демонстранты выступают против повышения пенсионного возраста до с 62 до 64 лет – такой законопроект рассматривают в Национальном собрании Франции. Профсоюзы, возглавившие протест, призвали также блокировать улицы страны 7 марта и остановить все сектора экономики, если правительство и парламентарии не отзовут проект.
Журналист Дмитрий Никотин иронично отмечает, что французские антиправительственные протесты не поддерживаются другими странами Запада, в отличие от ситуации на Украине восьмилетней давности.
«Майдан в Париже, но ничего не будет. По логике политических украинцев, Макрон должен уехать, например, в Марсель, и протестующие сразу же берут Елисейский дворец. Парламент Франции объявляет, что Макрон уклонился от обязанностей и сбежал, поэтому произошла революция достоинства! Запад тут же заявляет – это воля народа, а не какой-то там переворот!», – пишет Никотин в Telegram.
Ранее сообщалось, что полиция Франции применяет против митингующих мужчин «запрещенный прием». Подробнее – в нашей статье.