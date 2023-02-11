«Майдан в Париже». Французы протестуют против правительства

Демонстранты выступают против повышения пенсионного возраста до с 62 до 64 лет – такой законопроект рассматривают в Национальном собрании Франции. Профсоюзы, возглавившие протест, призвали также блокировать улицы страны 7 марта и остановить все сектора экономики, если правительство и парламентарии не отзовут проект.