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Закрытый урок по управлению дронами состоялся в «ЧВК Вагнер Центре» в Петербурге

Общество
Закрытый урок по управлению дронами состоялся в «ЧВК Вагнер Центре» в Петербурге

Первое занятие по управлению дронами состоялось в «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге, сообщил предприниматель Александр Колос.

Мероприятие прошло 11 февраля в закрытом формате. Открытые уроки планируется начать проводить в «ЧВК Вагнер Центре» уже с марта 2023 года после доработки некоторых нюансов, подчеркнул Колос.

Бизнесмен указал на возможность для всех желающих записаться на занятия. Он также напомнил, что «ЧВК Вагнер Центр» работает на благо России, и только совместными усилиями возможна победа.

#ЧВК Вагнер Центр #александр колос #управление дронами

Трансляция медиагруппы "Патриот"