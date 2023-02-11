Закрытый урок по управлению дронами состоялся в «ЧВК Вагнер Центре» в Петербурге

Первое занятие по управлению дронами состоялось в «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге, сообщил предприниматель Александр Колос.
Мероприятие прошло 11 февраля в закрытом формате. Открытые уроки планируется начать проводить в «ЧВК Вагнер Центре» уже с марта 2023 года после доработки некоторых нюансов, подчеркнул Колос.
Бизнесмен указал на возможность для всех желающих записаться на занятия. Он также напомнил, что «ЧВК Вагнер Центр» работает на благо России, и только совместными усилиями возможна победа.