Левобережье Астрахани осталось без света и воды из-за аварии

Астраханская мэрия прокомментировала массовые отключения воды и света в левобережной части города.
В субботу днем, 11 февраля, там произошла авария. В результате большая часть жителей осталась без электроснабжения, а также воды. По данным городской мэрии, из-за ЧП перестали функционировать очистные сооружения водозабора, а в водопроводах Ленинского, Советского и Кировского районов снижено давление.
«По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена», — заявили местные власти.
Очистные сооружения левой части города постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Городская администрация пообещала возобновить подачу света и воды в дома жителей в ближайшее время. Однако точные сроки пока не называются. Причины аварии не раскрываются.