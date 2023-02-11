Левобережье Астрахани осталось без света и воды из-за аварии

В субботу днем, 11 февраля, там произошла авария. В результате большая часть жителей осталась без электроснабжения, а также воды. По данным городской мэрии, из-за ЧП перестали функционировать очистные сооружения водозабора, а в водопроводах Ленинского, Советского и Кировского районов снижено давление.