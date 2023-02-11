Французские профсоюзы приняли решение о национальной забастовке с седьмого марта. Об этом рассказал генсек объединения "Сила рабочих» (FO) Фредерик Суйо.
Профсоюзы Франции выступили за «блокировку страны» из-за пенсионной реформы. Восьмого марта представители организаций планируют переговорить о продолжении демонстрации.
«Несмотря ни на что правительство осталось глухо к народному протесту. Профсоюзы призывают всех работников, молодежь и пенсионеров ужесточить движение и «заблокировать» Францию во всех секторах, начиная с 7 марта», — говорится в комментарии Суйо.
Ранее стало известно, что власти Франции предлагают увеличить пенсионный возраст до 64 лет. Десятки тысяч граждан вышли на улицы Парижа для участии в акциях простеста.