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Юристы порекомендовали радиостанциям уведомлять слушателей о статусе музыканта-иноагента

Общество
Юристы порекомендовали радиостанциям уведомлять слушателей о статусе музыканта-иноагента

Российские радиостанции должны объявлять перед композициями статус артистов, которые признаны иноагентами. Юристы рассказали, сколько должно длиться уведомление.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, перед воспроизведением песни музыканта-иноагента радиостанциям необходимо включать маркировку о его статусе. Он отметил, что продолжительность аудиопометки с именем и положением исполнителя должна быть не менее 15 секунд.

«Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — цитирует эксперта ТАСС.

Его коллега Сергей Жорин согласен с таким подходом. Он также уточнил, что при прерывании песни на рекламу следует заново озвучивать статус артиста.

Напомним, Министерство юстиции РФ расширило реестр физических лиц, признанных иноагентами на территории страны. В списке появилась певица Земфира✱.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#иностранные агенты #радиостанции #исполнители #маркировка

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