Юристы порекомендовали радиостанциям уведомлять слушателей о статусе музыканта-иноагента

Российские радиостанции должны объявлять перед композициями статус артистов, которые признаны иноагентами. Юристы рассказали, сколько должно длиться уведомление.
По словам адвоката Сергея Бадамшина, перед воспроизведением песни музыканта-иноагента радиостанциям необходимо включать маркировку о его статусе. Он отметил, что продолжительность аудиопометки с именем и положением исполнителя должна быть не менее 15 секунд.
«Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — цитирует эксперта ТАСС.
Его коллега Сергей Жорин согласен с таким подходом. Он также уточнил, что при прерывании песни на рекламу следует заново озвучивать статус артиста.
Напомним, Министерство юстиции РФ расширило реестр физических лиц, признанных иноагентами на территории страны. В списке появилась певица Земфира✱.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами