Юристы порекомендовали радиостанциям уведомлять слушателей о статусе музыканта-иноагента

По словам адвоката Сергея Бадамшина, перед воспроизведением песни музыканта-иноагента радиостанциям необходимо включать маркировку о его статусе. Он отметил, что продолжительность аудиопометки с именем и положением исполнителя должна быть не менее 15 секунд.