Россиянка Потапова вышла в финал турнира WTA-250 в австрийском Линце

Россиянка Анастасия Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу над Маркетой Вондроушовой из Чехии в полуфинале турнира в Линце. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 21-летней спортсменки из РФ. За три сета Потаповой удалось реализовать шесть брейк-пойнтов.