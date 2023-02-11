Молния ударила в статую Христа в Бразилии после предложения Лула да Сильвы по Украине

Примечательно, что днем 10 февраля президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что «нужно собрать группу стран» для урегулирования конфликта на Украине и предложил новый формат переговоров, тут же отвергнутый Вашингтоном. До этого бразильский лидер предлагал посредничество Бразилии в переговорах между Москвой и Киевом.