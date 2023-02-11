Молния ударила в статую Христа в Бразилии после предложения Лула да Сильвы по Украине

Вечером 10 февраля молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро: до этого подобное происходило в 2014 и 2017 годах, сообщают бразильские СМИ.
Местные фотографы успели сделать эффектные кадры: во время удара вокруг головы статуи появляется свечение.
Примечательно, что днем 10 февраля президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что «нужно собрать группу стран» для урегулирования конфликта на Украине и предложил новый формат переговоров, тут же отвергнутый Вашингтоном. До этого бразильский лидер предлагал посредничество Бразилии в переговорах между Москвой и Киевом.
«Я хочу говорить о мире с президентом [Владимиром] Путиным, с президентом [Джо] Байденом, с Си Цзиньпином, с Индией, со всеми, потому что, на мой взгляд, глобальное развитие возможно только в мирных условиях», – заявил да Сильва в интервью CNN.
В Белом доме не оценили предложение президента Бразилии, поскольку он не упомянул в своем списке президента Украины Владимира Зеленского.
«Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если да, то при каких обстоятельствах», – прокомментировал предложение да Сильвы пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.
Ранее сообщалось, что Зеленский одобрил решение СНБО Украины о санкциях против десяти представителей РПЦ и УПЦ. Подробнее – в нашей статье.