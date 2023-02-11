Генконсул РФ в Осаке Терских: Япония больше не зовет российских представителей на мероприятия

Он напомнил, что Токио занял жесткую позицию в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. Японская сторона ввела многочисленные санкции. Россия была вынуждена ответить аналогичными действиями. Пока сохраняется тенденция на заморозку контактов во всех сферах.