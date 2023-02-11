Генконсул РФ в Осаке Терских: Япония больше не зовет российских представителей на мероприятия

Представителей дипмиссии РФ перестали приглашать на различные мероприятия из-за охлаждения отношений с Японией. Об этом заявил генконсул России в Осаке Александр Терских.
Он напомнил, что Токио занял жесткую позицию в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. Японская сторона ввела многочисленные санкции. Россия была вынуждена ответить аналогичными действиями. Пока сохраняется тенденция на заморозку контактов во всех сферах.
«Еще один момент, проявившийся на фоне ужесточения позиции Токио в отношении нашей страны. Нам перестали направлять приглашения на многие мероприятия, куда регулярно звали в предыдущие годы», – сказал Терских в беседе с РИА Новости.
Журналисты попросили прокомментировать, не связано ли это с позицией дипломатов других стран. По словам генконсула, нет подтверждающих фактов, однако существуют такие слухи.