Депутат Володин обнаружил у себя экстрасенсорные способности после службы в МВД

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин поучаствовал в фестивале эзотерики и заявил присутствующим, что является целителем и видит чужую ауру. Об этом сообщает портал 66.ru.
Несколько странных заявлений прозвучали во время лекции Володина на «фестивале высших смыслов», прошедшем в столице Урала 25 января. По словам политика, он пришел к медитациям и развитию экстрасенсорных способностей в 2001 году, когда закончил службу в МВД.
Так, Володин признался, что может видеть ауру других людей и таким образом различать, когда человек лжет.
«Сначала вытягиваешь руку и видишь ауру своей руки, потом других людей. Если использовать это слишком часто, то аура вас накажет за это. <…> Если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы», – отметил спикер гордумы.
Володин рассказал, что лечит своих детей с помощью рук, «пропуская их энергию через себя» – тогда у них спадает температура и проходит отравление. Уральский политик посоветовал прижимать язык к небу, когда человек не говорит, чтобы «была замкнутая цепочка, по которой постоянно идет энергия».
Депутат выразил недовольство и развитием фармакологии, подчеркнув, что не пользуется лекарствами и лечит себя сам.
«Вводить новые системы и практики надо на уровне государства. <...> У нас у всех есть возможность отказаться от таблеток и лекарств и спокойно жить и развиваться. Лекарства нам не нужны», – цитируют Володина журналисты «Московского Комсомольца».
Игорь Володин стал председателем городской думы Екатеринбурга в 2018 году, а в октябре 2022 года предложил перенести выборы на неопределенный срок – избрать новый созыв, в том числе и спикера, местные жители пока не могут.
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