Депутат Володин обнаружил у себя экстрасенсорные способности после службы в МВД

Володин рассказал, что лечит своих детей с помощью рук, «пропуская их энергию через себя» – тогда у них спадает температура и проходит отравление. Уральский политик посоветовал прижимать язык к небу, когда человек не говорит, чтобы «была замкнутая цепочка, по которой постоянно идет энергия».