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Пригожин рассказал, как ЧВК «Вагнер» отомстит ВСУ за расстрел российских военнопленных

Общество
Пригожин рассказал, как ЧВК «Вагнер» отомстит ВСУ за расстрел российских военнопленных

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал расстрел украинскими солдатами пленных бойцов ЧВК «Вагнер».

Видеозапись, на которой военные ВСУ казнят пленных россиян, признали подлинной в ООН. Пресс-секретарь УВКПЧ Марта Уртадо подчеркнула, что подобному зверству нет оправдания.

Бизнесмен заявил, что «музыканты» будут мстить, но не путем расстрела украинских военнопленных. Пригожин считает, что так следует поступать только с предателями.

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать еще большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей»,цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин рассказал, как ЧВК «Вагнер» отомстит ВСУ за расстрел российских военнопленных

Ранее предприниматель дал большое интервью военному корреспонденту Семену Пегову и рассказал об идеологии ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» отличает повышенное чувство справедливости. Для них главное выполнить поставленную перед ними задачу.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"