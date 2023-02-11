Автор Bloomberg усомнился в способности Польши и Прибалтики «возглавить» Евросоюз

Центр тяжести Евросоюза за последний год сместился на Восток. Однако вряд ли относящиеся к нему страны смогут лидировать в коалиции, считают в издании Bloomberg.
Автор СМИ проанализировал поведение властей Польши и стран Прибалтики. Журналист усомнился в способности государств «возглавить» ЕС.
Сегодня члены коалиции прислушиваются к Варшаве, Вильнюсу, Таллину и Риге. Последние в свою очередь допускают выпады в сторону России и даже Германии. Но эта репутация не позволит странам взять верх над остальными странами ЕС. Сейчас в коалиции уже нет бывшего «восточного блока», в который входили Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.
Ранее в Варшаве заявили, что власти республики предоставят немецкие танки Киеву без согласия Берлина. Спустя время канцлер Германии Олаф Шольц дал соответствующее разрешение.