Автор Bloomberg усомнился в способности Польши и Прибалтики «возглавить» Евросоюз

Сегодня члены коалиции прислушиваются к Варшаве, Вильнюсу, Таллину и Риге. Последние в свою очередь допускают выпады в сторону России и даже Германии. Но эта репутация не позволит странам взять верх над остальными странами ЕС. Сейчас в коалиции уже нет бывшего «восточного блока», в который входили Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.