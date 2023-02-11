«Я думал, что еду в Портленд»: британцы подняли Байдена на смех перед его поездкой в Польшу

Позже появилась информация, что глава США может отправиться и на Украину, повторив за своей супругой. Однако комментаторы поставили это под сомнение. Они напомнили, что 80-летний Байден не в силах даже пересечь улицу без чьей-либо помощи. На этом фоне юзеры прозвали политика «джоэменцией».