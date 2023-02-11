«Я думал, что еду в Портленд»: британцы подняли Байдена на смех перед его поездкой в Польшу

Скорая поездка в Польшу может стать для президента США Джо Байдена довольно неожиданной. Так считают читатели Daily Mail.
Ранее Белый дом передал, что американский лидер планирует совершить визит на польскую территорию, «отметив» год со старта российской спецоперации. Интернет-пользователи в свою очередь поразились, что Байден может знать, где находится республика, передала «ПолитРоссия».
«"Добро пожаловать в Польшу, господин президент». «Польша? Я думал, что еду в Портленд"», — посмеялись над возможной реакцией политика в Сети.
Позже появилась информация, что глава США может отправиться и на Украину, повторив за своей супругой. Однако комментаторы поставили это под сомнение. Они напомнили, что 80-летний Байден не в силах даже пересечь улицу без чьей-либо помощи. На этом фоне юзеры прозвали политика «джоэменцией».