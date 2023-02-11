Дипломат Терских: японское общество взвешенно рассуждает о причинах начала СВО на Украине

Представители японского правительства пока не спешат менять свою позицию относительно Украины. Об этом заявил генконсул России в Осаке Александр Терских.
Дипломат отметил, что японское общество сейчас взвешенно рассуждает о причинах начала СВО на Украине. При этом официальный Токио продолжает следовать антироссийской линии.
Более того, изменилась и подача материалов в японских СМИ. Раньше прозападная и проукраинская позиции преподносились как единственно правильные. Сейчас в материалах наблюдаются сомнения.
Действующая администрация Японии придерживается позиции США и их союзников. В настоящий момент ожидать изменений в сторону возобновления сотрудничества с РФ не приходится, считает Терских.