С Новым Годом!

Дипломат Терских: японское общество взвешенно рассуждает о причинах начала СВО на Украине

Политика
Дипломат Терских: японское общество взвешенно рассуждает о причинах начала СВО на Украине

Представители японского правительства пока не спешат менять свою позицию относительно Украины. Об этом заявил генконсул России в Осаке Александр Терских.

Дипломат отметил, что японское общество сейчас взвешенно рассуждает о причинах начала СВО на Украине. При этом официальный Токио продолжает следовать антироссийской линии.

Более того, изменилась и подача материалов в японских СМИ. Раньше прозападная и проукраинская позиции преподносились как единственно правильные. Сейчас в материалах наблюдаются сомнения.

Действующая администрация Японии придерживается позиции США и их союзников. В настоящий момент ожидать изменений в сторону возобновления сотрудничества с РФ не приходится, считает Терских.

#япония #Украина #россия #Терских

Трансляция медиагруппы "Патриот"