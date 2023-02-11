ВОЗ заявила о риске «вторичной катастрофы» в Турции после землетрясения

«Вторичная катастрофа» грозит пережившей землетрясение Турции, заявил представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден.
Оставшиеся в живых граждане могут погибнуть, если спасательные операции будут продвигаться существующими темпами. Причиной «вторичной катастрофы» могут стать холод и «ужасные условия», рассказал Холден в беседе с CNN.
Многим выжившим не хватает электричества, воды и топлива, некоторые не могут связаться с близкими. Стоит напомнить, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля и стало самым сильным с 1939 года.