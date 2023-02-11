Губернаторы, которых чаще всего «провожали» в отставку, удержались на постах

Более 7,5 тысяч прогнозов об отставках губернаторов российских регионов, опубликованных в СМИ с 2020 года, не сбылись – об этом сообщает консалтинговая группа «Полилог».
Эксперты отмечают, что чаще всего информация о возможных отставках «вбрасывается» в медиа в случае внутриэлитных конфликтов или коррупционных скандалов, а также на фоне коммунальных проблем или приближающихся выборов.
Устойчивый Беглов
Главным героем неоправдавшихся прогнозов стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов – его «анонимные источники» отправляли в отставку чаще всего, предсказывая, что на его место придет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Волна слухов подогревалась проблемами в вывозе мусора и уборке снега, неудачной транспортной реформой в Северной столице и скандальными местными выборами осенью 2021 года, раскритикованными главой ЦИК Эллой Памфиловой. Все эти «вехи», не лучшие в истории Петербурга, пришлись на срок Беглова, но не лишили его должности.
Нежеланный Коновалов
Возможную отставку главы Хакасии Валентина Коновалова журналисты и политологи предсказывали за последние два года более 650 раз. Даже авторитетные СМИ ошибались, чересчур рано «увольняя» регионального главу, получившего власть в 2018 году в ходе протестного голосования населения против кандидата от «ЕР».
Летом 2021 года «Коммерсантъ» со ссылкой на «источники в администрации президента» заявил, что Коновалов может вскоре покинуть пост и уйти работать депутатом Госдумы. Затем ложный прогноз анонимных источников повторили РБК и «ФедералПресс».
Политологи уверены, что Коновалов уж точно не будет переизбран на следующих выборах главы региона из-за череды скандалов. Но весь свой пятилетний срок он «досидел», несмотря на прогнозы.
Скандальный Усс
Постоянно провожают в отставку и губернатора Красноярского края Александра Усса: за два года его вероятному уходу посвящено более 640 новостных заметок и статей. В 2020 году предположение о завершении его карьеры породила авария на ТЭЦ в Норильске и резкая критика региональных властей во время лесных пожаров в 2019 году.
В 2021 году журналисты «заменяли» Усса зампредом правительства РФ Александром Новаком, а новая волна слухов возникла осенью 2021 года – тогда СМИ сослались на якобы «источники, близкие к администрации президента», заявив о низких показателях доверия губернатору.
Теперь же о возможной отставке Усса делают вывод из-за недостроенного новосибирского метро, на котором подчиненные губернатора, предположительно, воровали сотни миллионов бюджетных рублей (заведено уголовное дело), а также из-за ареста его сына Артема в ЕС, которого власти Италии могут депортировать в США для суда. Американская прокуратура обвиняет его в «отмывании денежных средств, обходе санкций, закупке техники двойного назначения и незаконном получении военных технологий».
Досталось всем
Меньше всего неутешительных прогнозов было опубликовано в адрес руководителей новых российских территорий, губернаторов Томской, Амурской, Кировской и Волгоградской областей, а также глав Кабардино-Балкарии и республики Марий Эл.
Однако в общей сложности «доставалось» всем, констатируют политологи.
«Исходя из анализа СМИ, в отставку в разное время отправляли практически каждого из действующих губернаторов», – заключают эксперты компании «Полилог» в Telegram.
Ранее сообщалось, что тысячи жителей Петербурга требуют отправить губернатора Беглова в отставку, призывая заставить его «крутить педали в другом месте». Подробнее – в нашей статье.