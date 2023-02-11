Губернаторы, которых чаще всего «провожали» в отставку, удержались на постах

Постоянно провожают в отставку и губернатора Красноярского края Александра Усса: за два года его вероятному уходу посвящено более 640 новостных заметок и статей. В 2020 году предположение о завершении его карьеры породила авария на ТЭЦ в Норильске и резкая критика региональных властей во время лесных пожаров в 2019 году.