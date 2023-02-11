Экс-полузащитник сборной Португалии Мендеш назвал лучшего российского игрока в Европе

Бывший футболист португальской сборной Педру Мендеш рассказал, кого считает лучшим российским игроком в Европе.
Педру Мендеш убежден, что полузащитник «Монако» Александр Головин является сильнейшим российским футболистом, выступающим в Европе. Соответствующее мнение экс-игрок сборной Португалии озвучил в разговоре с журналистами «РБ Спорт».
«Это просто личное предпочтение, он мне больше других нравится как игрок. Александр — талантливый футболист», — подчеркнул Мендеш.
На счету Головина четыре мяча и шесть голевых передач в 21 матче чемпионата Франции сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость участника планетарного футбольного первенства в России в 22 миллиона евро.