Корреспонденты из Европы закрывают глаза на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков». Это заметил политолог Айк Хамер.
Он предупредил, что в ином случае европейские страны ждут проблемы международного уровня. Сейчас на их территории, по словам эксперта, отсутствует демократия, а издания подвержены жесткой пропаганде.
«Результаты расследования Сеймура Хирша о взрыве "Северного потока — 2" замалчиваются в Европе, поскольку официальные представители считают, что это нанесет ущерб отношениям с важными партнерами из Германии», — объяснил Хамер РЕН ТВ.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш дал понять, что взрывчатое вещество под газопроводы установили американские водолазы. На это отреагировали обозреватели Huanqiu. Они выступили за изменение отношения к официальному Вашингтону со стороны мирового сообщества.